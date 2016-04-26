Киев, 26 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. На Украине официально создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, соответствующий указ был подписан Петром Порошенко сегодня, 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Suhrida Зона отчуждения Чернобыльской АЭС

«Cозданный биосферный заповедник станет одним из крупнейших природоохранных учреждений Украины, общей площадью 227 тысяч гектаров. Он расположен на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника стало важным «шагом на пути возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие техногенной катастрофы».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал верификацию социальных выплат пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. По его словам, настоящие чернобыльцы не пострадают от «верификации».

«Люди, которые фиктивно получали чернобыльские удостоверения, получали удостоверения участников ликвидации аварии, быстро проходили процесс перерегистрации. А настоящие чернобыльцы должны были пройти 10 кругов пекла, чтобы получить подтверждение того, что он является ликвидатором или инвалидом вследствие аварии на ЧАЭС. Верификация чернобыльских выплат должна очень четко согласовываться с общественными организациями, чернобыльцами, чтобы не допустить нарушения прав настоящих чернобыльцев», — сказал Розенко.