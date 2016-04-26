Минск, 26 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. «Всебелорусское народное собрание» обсудит программу социально-экономического развития на 2016−2020 годы и этот документ не будет маниловщиной. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 апреля во время поездки в Гомельскую область, общаясь с «президентским пулом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Программа будет абсолютно реалистичной, а не маниловщиной. Мы будем планировать, исходя из наших возможностей. В том, что мы можем прилично добавить, нет никаких сомнений. Залог этого — модернизация, которую мы провели», — заявил Лукашенко.

Лукашенко уверен, что на смену кризисным явлениям обязательно придет рост. Он отметил: «Это еще более усилит наши возможности. Потому что должны дать отдачу модернизированные предприятия, а их огромное количество. И мы не останавливаемся. При всех сложностях главная наша задача — модернизация и обновление производства на инновационной основе».

«Мы больше всего говорим, что кризис, но забываем сказать, что сделано за это время. А сделано немало. И, основываясь на этом, нам надо сделать значительный рывок», — сказал он. Как сообщает госинформагентство БелТА, Лукашенко не сторонник отказа от проведения «Всебелорусского народного собрания» в «сложное время».

«В такое время людям нужны ориентиры. Людям надо показать, как будем жить завтра. Не боясь сказать правду, что мы что-то не сделали, недоработали», — сказал Лукашенко.

«Программу мы делаем реалистичную. Она для того и делается, чтобы быть реалистичной и показать пути выхода из создавшегося положения и направления движения вперед», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

Напомним, в 2015 году Александр Лукашенко отказался от проведения «Всебелорусского народного собрания», которое обычно проводилось накануне финалов президентских кампаний. Оргкомитет по подготовке собрания был создан распоряжением президента №52рп от 30 марта 2016 года. Межведомственная группа под руководством бывшего председателя Совмина, назначенного председателем Совета Республики Нацсобрания Михаила Мясниковича готовит рабочие документы собрания. Спичрайтеры из разных госстурктур пишут речь Лукашенко.

Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков 6 апреля провёл заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению V «Всебелорусского народного собрания», сообщив: «И самое главное: до 15 апреля 2016 года мы должны представить главе государства проект основных положений программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы». Белорусский политолог Николай Радов охарактеризовал готовящееся мероприятие как «Всебелорусский курултай — абсолютно бессмысленное сборище».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану на минувшую пятилетку (2011−2015 годы), ВВП Белоруссии должен был вырасти на 62−68%, однако по факту рост составил 5,9%. Промпроизводство вместо запланированных 54−60% роста прибавило 4,6%, производительность труда вместо 63−68% выросла на 10,7%. «Не были также выполнены задания по восьми другим важнейшим показателям социально-экономического развития: темпы роста экспорта, инвестиции в основной капитал, жилищное строительство, реальные доходы населения. Так, за последние пять лет реальные доходы населения выросли на 32,7%, хотя предполагалось увеличение на 70−76%», — констатировало информагентство БелаПАН. Проект нового пятилетнего плана предусматривает повышение конкурентоспособности экономики постсоветской республики и выход её на темпы роста выше среднемировых. Так, рост ВВП в 2020 году должен составить 3,5% при том, что в Евросоюзе он составит 2% и 2,8% — в России.

Разработчики плана на начавшуюся пятилетку исходят из прогноза роста в 2020 году мировых цен на нефть с $42 до $65 долларов за баррель. По данным Белстата, ВВП Белоруссии за I квартал упал на 3,6%.