Минобороны уничтожило античную усадьбу в Севастополе – правительство
Севастополь, 26 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В правительстве Севастополя предполагают, что Минобороны РФ уничтожило объект культурного наследия федерального значения — античную усадьбу, которая предположительно находилась на месте строительства на мысе Херсонес. Возможно, что памятник входит в зону ответственности заповедника «Херсонес Таврический». Об этом 26 апреля на заседании Заксобрания Севастополя заявил главы управления культурного наследия Денис Проценко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«На месте котлована расположена античная усадьба — это объект федерального значения. Мы предполагаем, что это объект уничтожен», — заявил Проценко.
Такой вывод следует из обследования объекта культурного наследия комиссией управления на территории воинской части.
«Сфотографировать объект нам не разрешили, документация не была предоставлена. Но то, что мы увидели и составили акт объекта, — это котлован, размером 250 на 250 метров, два метра глубиной — залита бетонная плита», — рассказал глава управления.
По его словам, управление обратилось с запросом в заповедник «Херсонес Таврический» для получения так называемой «привязки», которая подтвердит нахождение объекта на месте застройки, после чего намерено обратиться в судебные органы.
Пока же управление написало письмо военному прокурору для принятия мер прокурорского реагирования, заключил Проценко.
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