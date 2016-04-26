Севастополь, 26 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В правительстве Севастополя предполагают, что Минобороны РФ уничтожило объект культурного наследия федерального значения — античную усадьбу, которая предположительно находилась на месте строительства на мысе Херсонес. Возможно, что памятник входит в зону ответственности заповедника «Херсонес Таврический». Об этом 26 апреля на заседании Заксобрания Севастополя заявил главы управления культурного наследия Денис Проценко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джованни Паоло Паннини. Каприччио классических руин. 1725

«На месте котлована расположена античная усадьба — это объект федерального значения. Мы предполагаем, что это объект уничтожен», — заявил Проценко.

Такой вывод следует из обследования объекта культурного наследия комиссией управления на территории воинской части.

«Сфотографировать объект нам не разрешили, документация не была предоставлена. Но то, что мы увидели и составили акт объекта, — это котлован, размером 250 на 250 метров, два метра глубиной — залита бетонная плита», — рассказал глава управления.

По его словам, управление обратилось с запросом в заповедник «Херсонес Таврический» для получения так называемой «привязки», которая подтвердит нахождение объекта на месте застройки, после чего намерено обратиться в судебные органы.

Пока же управление написало письмо военному прокурору для принятия мер прокурорского реагирования, заключил Проценко.

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