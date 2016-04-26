Киев, 26 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Украина работает над диверсификацией энергоносителей и достижением энергетической независимости. Об этом 26 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко, пребывая на ЧАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Жесткие и эффективные мероприятия по ядерной безопасности должны стать ключевым приоритетом в сфере ядерной энергетики… Ясно, что ни сегодня, и ни завтра Украина, диверсифицируя поставки энергоносителей и добиваясь энергетической независимости, не сможет отказаться от атомной энергетики. Но в то же время мы должны думать о новых технологиях и новых альтернативах, нетрадиционных источниках энергии и увеличении энергоэффективности», — сказал Порошенко.

Он обвинил власти России в размещении ядерного потенциала в Крыму.

«В оккупированном Россией украинском Крыму Кремль размещает элементы своего ядерного потенциала. Мы и наши партнеры должны решить, как улучшить гарантии безопасности со стороны ядерных государств для тех стран, которые не владеют оружием массового поражения», — считает Порошенко.

При этом он напомнил, что атомная энергетика такая же опасная, как и ядерное оружие.

«В то же время Чернобыль показал, что и «мирный атом» — дефиниция довольно условная. Временами он такой же опасный, как и само ядерное оружие… Строительство нового безопасного конфайнмента, который огромным куполом накроет саркофаг, также финансируется за счет Чернобыльского фонда «Укрытие» ЕБРР. На сегодняшний день вкладчиками этого фонда являются 25 стран… Чернобыль показал, что мы украинцы — сильный народ, который победил атомного демона», — сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко прокомментировал 30-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, сравнив ее с «российской агрессией» в Донбассе.

Как известно, в ликвидации катастрофы на ЧАЭС принимали участие более 650 тысяч человек со всего СССР и большей частью — представители России.