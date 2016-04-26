Ярославль, 26 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Ярославская команда завоевала три медали на XV молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в Тюмени. В багаже ярославцев полный комплект: золото, серебро и бронза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

В состав делегации региона вошли 8 участников, выступавших в 7 номинациях: фортепиано, художественное чтение, изобразительное искусство, баян/аккордеон, классическая гитара флейта, эстрадное пение. В январе-феврале все участники прошли отборочные туры на областном уровне.

В финале ярославцы заводевали три медали в трех номинациях. «Золото» в номинации «Изобразительное искусство» получил студент Ярославского художественного училища Артемий Шапоренко — за оригинальность замысла, мастерство и художественность исполнения, соответствие заданной теме. «Серебро» выиграла флейтистка Александра Обнорская, студентка Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова. «Бронза» в номинации «Баян/аккордеон» досталась Глебу Саблеву, также студенту Собиновского училища. Кроме того, диплома Игр в номинации «Фортепиано» удостоен Даниил Башкин, учащийся музыкального колледжа им. Гнесиных при Российской академии музыки им. Гнесиных.