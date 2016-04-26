Донецк, 26 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко дал распоряжение министерству образования и науки, а также министерству молодежи, спорта и туризма республики предоставить список детских лагерей, которые необходимо восстановить. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мари Кассат. Дети, играющие на пляже

«У нас уже практически в каждом министерстве есть базы отдыха и пансионаты. Считаю, что необходимо связаться с министерствами и договориться об оздоровлении наших детей на этих базах отдыха. Я уверен, что этот вопрос будет решен положительно. Также предлагаю проводить «Зарницы», — сказал Захарченко, обращаясь к сотрудникам министерств труда и молодежи.

В свою очередь заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Алексей Ярош отметил, что летом дети Донетчины могут быть отправлены на отдых в Россию.

«Сейчас мы ведем переговоры с Краснодарским краем и Ростовской областью Российской Федерации по поводу оздоровления. Также стоит вопрос с летним отдыхом на территории республики», — рассказал Ярош.

Он предложил восстановить детские лагеря с привлечение строительных отрядов и студенческой молодежи.

«Например, в Амвросиевском районе есть лагерь «Орленок», пропускная способность которого составляет 230 человек. Также у этого лагеря есть примыкающая огражденная территория, которую можно использовать для проведения палаточных лагерей с участием воспитанников патриотических спортивных клубов», — считает Ярош.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министерство угля и энергетики ДНР анонсировало восстановление четырех пансионатов на побережье Азовского моря для летнего отдыха горняков и их семей.

«До наступления лета осталось несколько недель, и.о. министра Руслан Дубовский поставил задачу в кратчайшие сроки привести в порядок объекты отдыха, для того, чтобы горняки и члены их семей имели возможность провести несколько дней на берегу моря», — отметили в министерстве.

Напомним, на побережье Азовского моря в пределах контролируемой части ДНР расположены четыре шахтерских базы отдыха: «Дружба» и «Буревестник» госпредприятия «ДУЭК», «Золотой берег» ГП «Шахтерск-антрацит» и «Волна» ГП «Торез-антрацит».