Рига, 26 апреля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Рижский окружной суд частично удовлетворил иск экономиста Дмитрия Смирнова против Полиции безопасности (ПБ), постановив взыскать в его пользу 3000 евро как компенсацию морального ущерба и обязав ПБ письменно извиниться перед Смирновым, сообщает LETA.

dp.gov.lv Логотип полиции безопасности Латвии

Как сообщил пресс-секретарь суда Раймонд Лочмелис, суд отклонил иск Смирнова в части о компенсации в размере 68 тыс. евро, о публичном извинении и отзыве сведений, задевающих честь и достоинство, а также в части против Комиссии рынка финансов и капитала. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, в 2008 году ПБ на двое суток задержала Смирнова за критические высказывания об экономике Латвии и о возможной девальвации национальной валюты. В суд экономист обратился в 2010 году, потому что за два года ни одно государственное учреждение не сочло нужным перед ним извиниться. В 2012 году иск Смирнова был отклонен судом первой инстанции.