Минск, 26 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Ельский район Гомельской области, в ходе которой ознакомился с развитием пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

bestmaps.ru Чернобыльская АЭС

Руководитель постсоветской республики посетил КСУП «Добрынь» в одноименном агрогородке, где ему было доложено о производственно-экономическом развитии региона, завершающем этапе весенне-полевых работ, работе по созданию прочной кормовой базы для обеспечения интенсивного развития животноводства. Лукашенко ознакомился с принимаемыми мерами по созданию условий для комфортного проживания населения в сельской местности и районах, пострадавших от чернобыльской аварии.

«В центре внимания находились вопросы развития социальной инфраструктуры и благоустройства, газификации пострадавших районов, — сказано в официальном сообщении. — Президент также ознакомился с работой организаций «Белкоопсоюза» в части торгового и иного обслуживания населения, проживающего в чернобыльских районах. Кроме того, глава государства выступил на финальном концерте благотворительного творческого марафона «Возрождение», посвященного 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, и ответил на вопросы региональных и республиканских средств массовой информации».

Лукашенко заявил, что реабилитация пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий была правильным решением. Как сообщает госинформагентство БелТА, руководитель постсоветской республики подчеркнул, что главный удар от аварии на ЧАЭС приняла на себя именно Белоруссия.

«Люди были напуганы. Но я всем сердцем и душой понимал, что это — наша земля и ее нужно возрождать, — сказал он. — Результат сегодня очевиден. Можно откровенно и прямо сказать: мы поступили правильно, начав реабилитацию этих земель».

«Ликвидировать последствия катастрофы мы были вынуждены одновременно с решением задач по восстановлению управляемости страны, спасению заводов и фабрик, сельскохозяйственных предприятий, социальной защите людей. Многочисленные эксперты с важным видом знатоков твердили, что новоявленная республика не выдержит такого тяжкого бремени. Нам предрекали хаос и вырождение», — сообщил Лукашенко.

«Помощь международного сообщества была и остается весьма незначительной — около 1−2% от наших внутренних расходов, — заявил Лукашенко. — Конечно, обидно, что Запад многие годы давил нас санкциями, финансировал нашу оппозицию вместо того, чтобы оказать нам весомую поддержку. Это было бы в духе тех самых общечеловеческих ценностей и гуманизма, которые он так ревностно отстаивает. Тем более что белорусы стали заложниками катастрофы, случившейся не по их вине».

Он констатировал ущерб, нанесенный экономике страны чернобыльской катастрофой (судя по контексту, под «страной» понималась только постсоветская Белоруссия, — прим. ИА REGNUM ), оценивается примерно в $235 млрд и к сегодняшнему дню расходы Белоруссии на преодоление последствий аварии превысили $22 млрд. При этом, подчеркнул Лукашенко, в эту сумму вошли не все подсчеты, затраченные человеческие ресурсы, поэтому окончательная цифра может превысить $30 млрд. Около 140 тысяч человек были переселены в другие места. Из оборота выведено 264 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, пострадало свыше четверти лесного фонда Белоруссии. Он также добавил, что чернобыльская катастрофа стала общей болью для трех братских стран — Белоруссии, Украины и России, представители которых собрались сегодня в Ельске на финальном концерте творческого марафона «Возрождение».

«Думаю, именно в этот памятный день с гомельской земли как никогда актуально прозвучит призыв к объединению усилий ради того, чтобы на смену «черной были» для наших народов пришло счастливое завтра, чтобы прекратилась та вакханалия, которая сегодня приостановлена, но не ликвидирована на востоке Украине», — сказал Лукашенко.

«За пятилетку, которая началась, при всех проблемах и сложностях, мы окончательно решим все вопросы, которые связаны с югом нашей страны, чтобы эти земли забыли произошедшую трагедию», — сказал он.

Лукашенко заявил также, что реабилитацией «чернобыльских территорий» стоило начать ещё во времена существования СССР. Он отметил: «Но тогда было потеряно время. Примерно 10−15 лет потратили в рассуждениях и спорах. Если бы можно было вернуть время назад, надо было бы начинать это раньше. Но и так сделано немало, своими руками».

Он отметил, что сегодня только в пострадавших районах Гомельской области действует более 2 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и 20−36% поступлений в бюджет этих районов формируют именно частные структуры. Демографическая ситуация в «чернобыльских районах» стала лучше: «Как мне сказал сегодня губернатор Гомельщины Владимир Дворник, на 2−3% прирост рождаемости здесь выше, чем в области. Значит, можно здесь жить. Значит, люди решили здесь жить. Мы же силой никого не удерживаем».

«В этой пятилетке мы полностью газифицируем районные центры и агрогородки, а также крупные населенные пункты, которые имеют перспективу развития», — пообещал руководитель постсоветской республики. В пострадавших районах по целевым госпрограммам проделана системная работа по дезактивации, возведено множество очистных сооружений, проложены тысячи километров газопроводов, водопроводных сетей и канализации, современных дорог, построено около 100 тысяч домов и квартир, порядка 500 объектов социального назначения — школ, детских садов, медцентров, спортивных сооружений.

«Теперь мы уже ставим задачу не просто возродить опаленные Чернобылем регионы, а обеспечить их дальнейшее развитие. При этом не намерены отступать от той политики, которую проводили до сих пор в отношении людей, проживающих на этих территориях. В прошлой пятилетке мной было принято решение о передаче всех «чернобыльских» денег на места в распоряжение местных органов власти и людей», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 лет назад — 26 апреля 1986 года — на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в ходе испытаний турбогенератора не удалось безопасно остановить реактор и произошел взрыв, который привел к пожару и выбросу радиоактивных веществ. По официальным данным, в ходе ликвидации последствий катастрофы от лучевой болезни и ожогов погиб 31 человек, впоследствии от большого облучения погибли от 60 до 80 человек в последующие пятнадцать лет. Еще 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. По оценкам ООН, общее число жертв составило 4 тысячи человек, однако дискуссии о количестве жертв аварии продолжается до сих пор.

Прозападная оппозиция в Белоруссии проводит ежегодное политическое мероприятие «Чернобыльский путь» (Чарнобыльскi шлях»). Русофобы озвучивают свои традиционные лозунги и заявления о якобы имеющейся «ядерной угрозе со стороны России». В 2015 году «Чернобыльский путь» прошел под лозунгами «Нет российской ядерной угрозе», «Нет АЭС в Белоруссии», «Слава Украине» «Живёт Белоруссия», «Белорусская автокефальная православная церковь», «Где Российская империя — там Чернобыль и Донбасс» и тому подобным. В 2016 году Мингорисполком санкционировал очередной «путь» русофобов до парка Дружбы народов.