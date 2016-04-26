Самара, 26 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Невероятно, но факт. На сайте ГИБДД Самарской области размещена информация о том, что инспекторы полиции МУ МВД России «Сызранское» и представители православной церкви провели необычное профилактическое мероприятие — настоятель Храма Георгия Победоносца отец Александр (в миру Устинов) провел освещение участка федеральной автодороги М-5 «Урал» после чего число аварий заметно сократилось, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.gibdd.ru Отец Александр освещает участок федеральной автодороги М-5 «Урал», Самарская область

«Привлечение священнослужителей к сокращению аварийности — одна из мер, входящих в комплекс профилактики ДТП, — отмечают в ГИБДД. — Представители православной церкви верят в силу слова Божьего, но все же предупреждают водителей о том, что на дороге нужно быть очень осторожным! С начала 2016 года на данном участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в дорожных авариях погибло 7 человек. Несмотря на то, что здесь широкая проезжая часть — до 4 полос, нанесена четкая разметка, прямая видимость на несколько километров, однако дорожно-транспортные происшествия все равно происходят».

«Два года назад большое количество ДТП было зарегистрировано на Ульяновском и Шигонском перекрестках данной автодороги. Отец Александр провел освещение этих участков, после чего число аварий заметно сократилось», — утверждают полицейские.

Как отмечают наблюдатели, на освященном отцом Александром участке дороги — трассе М5 «Урал» — 22 февраля 2016 года погиб начальник межмуниципального управления МВД России «Сызранское» полковник Сергей Гудилин. ДТП произошло в Сызранском районе области около шести вечера. По словам сотрудника правоохранительных органов, легковая машина, где был Гудилин, столкнулась с грузовиком. Полковник находился в автомобиле вместе с пассажиркой, он был за рулем машины марки Hyindai. Из-за полученных травм 53-летний Гудилин и женщина скончались на месте.

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