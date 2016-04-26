Владикавказ, 26 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В условиях многонационального Северного Кавказа невозможно укрупнять какие-то регионы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал североосетинский эксперт, писатель и журналист Тенгиз Догузов, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу объединения ряда субъектов России.

Архип Куинджи. Снежные вершины гор. Кавказ. 1895

«Мне трудно представить, с кем и как можно объездить Северную Осетию. В соседних республиках, как и у нас, проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Естественно, у них свои традиции и обряды, культура. На мой взгляд, на территории Северо-Кавказского федерального округа, тема укрупнения регионов с целью борьбы с экономическими трудностями, безработицей сегодня не является актуальной. Идея Валентины Матвиенко в силу объективных причин в СКФО неприемлема», — считает собеседник.

По мнению Тенгиза Догузова, не субъекты следует объединять, а решать вопросы, проблемы, которые имеются на региональном уровне. «Сельское хозяйство, промышленность и другие отрасли надо поднимать, с коррупцией бороться и улучшать благосостояние народа. Вот что важно на сегодняшний день», — резюмировал эксперт.

Напомним, что идею укрупнить некоторые регионы глава Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. В настоящее время в состав РФ входят 85 регионов.