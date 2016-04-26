Ярославль, 26 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы неоднозначно отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг избрания Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Эльхан Мардалиев

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля на заседании Ярославской областной думы депутаты не смогли избрать детского омбудсмена. Лидеры голосования — пенсионер МВД, экс-заместитель начальника регионального УМВД Станислав Сясин, и руководитель областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья», экс-депутат Ярославской областной думы Светлана Лягушева не смогли набрать необходимых для избрания на данный пост 25 депутатских голосов.

«Я считаю, что нам необходимо в рамках нынешнего заседания Ярославской областной думы, которое проходит сегодня и завтра, вернуться к этому вопросу. В противном случае люди не поймут, почему депутаты областной думы не хотят защищать детей. Дети должны быть вне партийных споров, это наше будущее, поэтому мы обязаны сегодня выбрать человека, который будет защищать их права», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Заяшников.

Другой вице-спикер регионального парламента и однопартиец Евгения Заяшникова Павел Исаев придерживается мнения, что нужно объявлять новый конкурс на замещение вакантной должности детского омбудсмена.

«Ситуация такая сложилась из-за того, что на выборы омбудсмена заявилось большое количество достойных кандидатов, в связи с этим голоса и разделились практически поровну. Каждый депутат, видимо, записался в команду кого-то из кандидатов, и ему сложно поддержать кого-то другого. Проходят фактически настоящие демократические выборы уполномоченного. Я думаю, после заседания думы, мы сегодня соберемся и обсудим ситуацию. Я не думаю, что мы завтра вынесем вопрос на повторное голосование, скорее всего процедура начнется с нуля, и на завтрашнем заседании мы объявим новый сбор предложений», — уверен Павел Исаев.

«Я считаю, что ни один, из участвующих в данном отборе кандидатов на пост уполномоченного не должен заявляться на следующий конкурс. В силу, в первую очередь, морально-этических норм. Если ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов депутатов, значит никто из них не смог завоевать необходимой поддержки. Нужно объявить новый конкурс, на который будут заявлены новые кандидатуры», — считает депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Кандидатуру Светланы Лягушевой лоббировал губернатор, она шла на этот пост с его подачи, и с поддержкой Правительства региона. На заседании фракции «Единая Россия» не договорилась о едином кандидате, поэтому на вчерашнем комитете было принято решение выставить на рейтинговое голосование всех претендентов, и определится в процессе заседания думы. Губернатору теперь надо приложить много усилий, для того, чтобы продавить кандидатуру Лягушевой, потому что у депутатов двойственное отношение к данной персоне», — заявил депутат Ярославской областной думы от «ПАРНАСа» Василий Цепенда.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Ершов и вовсе выражает сомнения на счет необходимости возвращения отдельной должности Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

«Кандидатов было много, но фракция «Единая Россия» не выработала единого мнения. Предварительное голосование не было проведено, непонятно, к чему приведет эта ситуация. Я полагаю, большинство нынешних кандидатов больше не будут выдвигать свои кандидатуры. В связи с этим появятся новые претенденты. Не понятно почему, при утверждении протокола голосования за победителя Сясина проголосовало меньшее количество депутатов, чем при первом голосовании. Вообще, я считаю, что можно было оставить ситуацию, когда обязанности детского омбудсмена исполнял Уполномоченный по правам человека Ярославской области. Дети ведь тоже люди, только маленькие, поэтому можно было оставить данный спектр полномочий за Сергеем Бабуркиным, возможно, добавив ему в штат помощника по данным вопросам», — считает Андрей Ершов.