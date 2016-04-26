Москва, 26 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В 2016 году в России завершена работа по созданию сети МФЦ. Распоряжением правительства РФ утвержден план развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на 2016−2018 гг. План состоит из более 60 основных мер, сообщается на сайте правительства РФ.

Domowenock.cuzya МФЦ

План включает общесистемные меры, направленные на совершенствование нормативно-правового регулирования. В частности, планом предусмотрено расширение перечня предоставляемых в МФЦ государственных услуг, создание МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, других услуг и сервисов субъектам предпринимательства и др.

Принятые решения будут способствовать повышению качества предоставления услуг через МФЦ, в том числе сокращению сроков оказания услуг, уменьшению финансовых издержек граждан и организаций, снижению коррупционных рисков.