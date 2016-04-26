Чебоксары, 26 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор членам преступной группы за организацию незаконного игорного бизнеса, в числе которых — Герой России Евгений Борисов. Суд лишил его звания Героя России и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Приговор также выслушал бывший начальник отдела столичной полиции, покровительствовавший злоумышленникам, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

mil.ru Звезда Героя России

В состав ОПГ входили шестеро человек. Следствием и Московским районным судом Чебоксар установлено, что злоумышленники с ноября 2013 по июнь 2014 года создали в Чебоксарах и двух районных центрах Чувашии семь незаконных игорных заведений. Для своих целей они использовали различные меры конспирации — в частности, постоянно меняли номера телефонов, избегали общения по вопросам незаконной деятельности по мобильной связи, арендовали помещения на «подставное» лицо, а также применяли условные обозначения игорных заведений и своего офиса, называя его «военкоматом». По данным следствия, в результате ими был извлечен доход почти на 5 млн рублей.

Примерно в этот же период времени трое участников ОПГ, включая Евгения Борисова, выделили ее 43-летнему участнику 140 тысяч рублей для ежемесячной передачи взяток бывшему начальнику отдела полиции. «Взятки предназначались за непринятие мер по пресечению деятельности игорного салона на территории Чебоксар, за предупреждение о предстоящих рейдах и возврат ранее изъятого игрового оборудования», — сказал Олег Дмитриев. Отметим, что материалы уголовного дела в отношении 43-летнего посредника были выделены в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он уже приговорен к условному лишению свободы и 1 млн рублей штрафу.

Также следствием и судом установлено, что в январе 2014 года те же трое злоумышленников предложили взятки начальнику полиции отдела «Цивильский», который сообщил об этом своему руководству и далее действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе следствия допрошено свыше 50-ти свидетелей. Материалы уголовного дела по результатам предварительного следствия составили 35 томов. Следователем внесено представление в МВД по Чувашии о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. По результатам рассмотрения высокопоставленное должностное лицо столичной полиции привлечено к дисциплинарной ответственности.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора шести жителям Чебоксар. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). Кроме того, три человека, включая Борисова, осуждены по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки — 2 эпизода). Бывший полицейский признан виновным в получении взятки.

Приговором суда Евгению Борисову назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей и лишением звания Героя Российской Федерации. Его брат получил 7,5 лет лишения свободы и 10,3 млн рублей штрафа, участвовавший в деле о взятках третий член ОПГ — 7 лет лишения свободы и 10 млн рублей штрафа. Остальным фигурантам назначено по три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому. Бывший полицейский получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 5,4 млн рублей и лишением специального звания полковника полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу.