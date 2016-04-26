Воронеж, 26 апреля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Воронеже суд признал 67-летнюю сотрудницу областной научной универсальной библиотеки имени Никитина виновной в хищении старинных книг. Решение Ленинский районный суд вынес сегодня, 26 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

DDima Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Женщина признана виновной по статье «Присвоение или растрата лицом с использованием своего служебного положения».

Как установлено судом и следствием, в ноябре 2015 года женщина, которая работала заведующей справочно-библиографическом отделом библиотеки, вынесла 52 тома энциклопедических словарей Брокгаузера и Ефрона. Похищенные книги женщина продала в антикварный магазин — по 500 рублей за штуку.

Изначально сообщалось, что сумма ущерба составила около 400 тыс. рублей. Однако часть книг удалось вернуть, в результате ущерб оценили в 60 тыс. рублей.

Сама женщина еще во время следствия созналась в краже и объяснила, что на поступок ее толкнуло трудное материальное положение (на момент совершения преступления средняя зарплата сотрудника Воронежской областной научной библиотеки им. Никитина составляла около 17 тыс. рублей).

Решением суда библиотекарю назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.