Кострома, 26 апреля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Новым депутатом Костромской областной думы стал председатель общественной организации «Федерация организаций профсоюзов Костромской области» Алексей Шадричев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Хороший работник

Шадричев займет кресло Александра Тер-Аванесова, который сложил с себя депутатские полномочия. Кандидатуру Алексея Шадричева предложило региональное отделение партии «Единая Россия», 26 апреля его кандидатура была утверждена избирательной комиссией Костромской области.

Шадричев с ноября 2010 по февраль 2011 года занимал пост помощника губернатора Костромской области, с марта 2011 по февраль 2012 года возглавлял администрацию городского округа города Кострома, в 2012—2013 года работал директором по персоналу ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», с июля по ноябрь 2013 года снова стал помощником губернатора Костромской области, с ноября 2013 по февраль 2014 года исполнял обязанности председателя общественной организации «Федерация организаций профсоюзов Костромской области», а с 5 февраля 2014 года официально стал ее председателем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2016 года на сайте облдумы были опубликованы сведения о «посещаемости» народных избранников, из которых следовало, что Александр Тер-Аванесов не посетил ни одного заседания. Свои депутатские обязанности он досрочно сложил 8 апреля