Чебоксары, 26 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев опроверг информацию о 16-кратном росте тарифов для населения за сбор и вывоз мусора в связи с запуском нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. «Могу сказать ответственно, абсолютно это не так», — заявил руководитель республики сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции, комментируя ситуацию с тарифами и поручение президента РФ Владимира Путина о проверке нового полигона ТБО. При этом Михаил Игнатьев признал, что полигон действительно работает без лицензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Закрытая в 2015 году Пихтулинская свалка в Чебоксарах

Глава Чувашии сообщил, что дал поручение после «вчерашней темы» на форуме Общероссийского народного фронта, где президенту страны Владимиру Путину пожаловались на рост цен для населения в 16 раз за сбор и вывоз мусора после введения в эксплуатацию нового полигона ТБО.

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«Посмотрели ещё раз — и вчера и сегодня утром — цифры, показатели, комплексно оценивая, на самом деле так это или не так. Могу сказать ответственно: абсолютно это не так. В 16 раз увеличения тарифов не было и не будет. Если взять тарифы в целом на услуги жилищно-коммунального хозяйства — кто живёт в многоквартирном доме, все получают эти квитанции — в частности, если взять сбор, вывоз, утилизацию твердых бытовых отходов, то в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета они занимали 2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%. Это вообще не так значимо. Это во-первых. Во-вторых, с учётом строительства на принципах государственно-частного партнёрства нового полигона мы разрешаем много проблем экологического характера и будем ещё разрешать «, — подчеркнул Михаил Игнатьев.

По словам руководителя республики, для жителей многоквартирных домов «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: «Для юридических лиц — 26%, для физических лиц, начиная с 25% до 40%».

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Говоря о тарифах для организаций, занимающихся сбором и вывозом мусора, глава Чувашии заявил, что «теперь отношения между управляющими компаниями и компанией управления отходами (филиал ЗАО «Управление отходами», ИА REGNUM) регулируются договорными отношениями»: «По управляющим компаниям, которые сегодня обязаны вывозить мусор, который уже находится в контейнерах: там отдельные споры были, они ещё будут, наверное, потому что этот инструмент для всех нас новый, и каждый хочет заработать на этом прибыль какую-то, в убыток себе никто не хочет работать. Поэтому мы отслеживали и будем отслеживать».

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Глава Чувашии так же подтвердил, что полигон работает без лицензии, но нарушения законодательства в этом нет: «Полигон сегодня работает по временной схеме. Уважаемый Николай Алексеевич (Николай Степанов, бывший директор «Спецавтохозяйства», ныне замдиректора ООО «Чистый город», ИА REGNUM) сказал об отсутствии лицензии — никакого нарушения законодательства здесь нет. Все надзирающие органы, все администрирующие органы всё чётко отслеживают». Михаил Игнатьев отметил, что «процесс получения лицензии идёт», ЗАО «Управление отходами» готовит «соответствующие документы».

«А в перспективе вообще мы смотрим на всю территорию Чувашской Республики. Полигон позволяет весь мусор, или твердые бытовые отходы, собирать со всех территорий Чувашской Республики. Собирать, сортировать, нужные отходы использовать для последующих работ — они на сегодняшний день тоже перерабатываются, а всё то, что остаётся, прессуется, там практически доступа воздуха нет. С точки зрения экологии здесь очень правильно придумано соответствующими специалистами. И полигон будет работать нормально. Всё то, что озвучено, я обязан и президенту Российской Федерации, и полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе доложить. Письменно сегодня, наверное, я документы подпишу», — завершил свой ответ Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в ходе пленарного заседания форума ОНВ в Йошкар-Оле президенту Владимиру Путину пожаловались на выросшие в 16 раз тарифы на вывоз и размещение мусора, а также на отсутствие лицензии на работу полигона ТБО (региональный оператор — филиал ЗАО «Управление отходами»). «Знаю, кому это поручить», — сказал Владимир Путин, выразив надежду на то, «проверка будет быстрая и эффективная». Президент также подчеркнул, что рост тарифов ЖКХ должен быть обоснованным, а рост платежей в 16 раз, «наверное, трудно объяснить здравым смыслом». При этом он отметил, что в среднем рост тарифов ЖКХ в этом году на 4% в среднем, «а возможно и снижение, и в некоторых субъектах Федерации объявлен ноль на этот год, то есть роста вообще не будет никакого».

«И, что особенно важно, хочу это сказать ещё раз: рост возможен в том случае, если губернатор или руководитель республики обратится в местный муниципалитет к депутатам местного муниципалитета, а те должны проголосовать, согласны они с этим повышением или нет — свыше четырёх процентов. То есть это должен быть обоснованный рост, связанный с ремонтом, с подготовкой к зиме и так далее, тогда, когда люди понимают, за что они платят», — сказал президент РФ.

Владимир Путин также выразил удивление, почему полигон функционирует, если не введён в действие и что надо разобраться с точки зрения закона.

«И самое главное, — подчеркнул глава государства, — напомню, что в 2014 году был принят соответствующий закон об экологическом сборе. В связи с тем, что сейчас экономике и так непросто, чтобы не накладывать дополнительную нагрузку на экономику, принято решение ввести с 1 января, по‑моему, 2017 года эти платежи. И тогда этот вид деятельности — утилизация отходов — будет экономически выгодный и целесообразный… Но нельзя, конечно, допускать вещей абсолютно незаконных и необоснованных экономически в ожидании 1 января 2017 года. Обязательно посмотрим».