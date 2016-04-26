Ярославль, 26 апреля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. 26 апреля губернатор Ярославской области Сергей Ястребов представил депутатам Ярославской областной думы отчет о своей деятельности в 2015 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Ястребов

В своем выступлении глава региона отметил, что главными задачами деятельности органов исполнительной власти региона являются вхождение в «двадцатку» лучших регионов России по уровню экономического развития и в «десятку» лучших по качеству жизни населения.

Сергей Ястребов отметил, что номинальный темп роста валового регионального продукта составил в 2015 году 100,8%. Была сохранена положительная динамика в промышленном производстве. Сумма убытка убыточных предприятий обрабатывающих производств Ярославской области в 2015 году сократилась более чем в 2 раза. Губернатор отметил и позитивные тенденции агропромышленного сектора. За 2015 год продукции сельского хозяйства было произведено на 33,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% больше, чем в 2014 году.

Губернатор заявил, что по подавляющему большинству показателей достигнуты целевые значения, установленные в рамках выполнения «майских» указов Президента России, в том числе касающиеся увеличения заработной платы в бюджетной сфере.

«Работа по увеличению зарплат ведется в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Отклонения от графика могут быть, но только в сторону опережения утвержденных цифр. В частности, зарплата учителей от средней по экономике по плану — 100%, по факту — 115%; врачей по плану — 137%, по факту — 156%, а для воспитателей детских садов и мастеров производственного обучения 106% и почти 109% соответственно», — сказал Сергей Ястребов.

В течении 2015 года задолженность по заработной плате в регионе сократилась на 31,5 млн рублей, или в 2,2 раза.

Из негативных тенденций, глава региона отметил снижение оборота розничной торговли. В 2015 году в Ярославской области он составил 200,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет лишь 88,7% к уровню 2014 года.

В конце своего выступления, губернатор отметил, что нынешний год будет достаточно сложным для Ярославского региона.

«Год будет непростым. Но я убежден, что честно и добросовестно работая каждый на своем месте, мы сумеем сделать в этом году еще один шаг к осуществлению целей, заявленных в нашей Народной стратегии развития области до 2025 года», — заявил Сергей Ястребов.

Депутаты Ярославской областной думы, в своих вопросах коснулись ряда актуальных проблем жизни региона.

Председатель комитета регионального парламента по здравоохранению Лариса Ушакова поинтересовалась у губернатора, будут ли в дальнейшем заложены в бюджет 136 миллионов на стимулирующие выплаты для врачей, и 300 миллионов на обеспечение лекарствами.

«Проблемы надо решать по мере поступления. Если данные вопросы встанут остро, то мы, в рамках корректировки бюджета выделим дополнительные средства. Будем заниматься, в том числе и привлечением дополнительных средств», — ответил Сергей Ястребов.

Депутат Ольга Секачева предложила перераспределить бюджетные средства, учитывая первоочередные нужды простых людей.

«В преддверии юбилея Ярославской области в Борисоглебском районе строят дорогу до Большого села, на данное строительство выделено 200 миллионов рублей. Но никто не спросил жителей района, нужна ли им эта дорога. Людям нужна школа в селе Вощажниково. Я предлагаю выделить эти деньги на строительство школы, а не дороги», — предложила главе региона Ольга Секачева.

«Сельскохозяйственный комплекс «Вощажниково» — одно из лучших предприятий агропромышленного комплекса региона. Для его дальнейшего развития необходима данная автодорога. А школу в Вощажниково мы построим через два года», — заверил депутата Сергей Ястребов.

Оппозиционные депутаты Эльхан Мардалиев (КПРФ), Василий Цепенда (ПАРНАС) и Сергей Балабаев попросили губернатора дать оценку работе городской власти, и высказать свое отношение к выборам мэра.

«Мне сложно ответить на данный вопрос, так как я много лет работал в мэрии. У меня есть вопросы к городской власти, но я считаю, что выводы делать преждевременно. Надо дать руководителю города принять и исполнить бюджет. Вообще неправильно сваливать все ошибки на одно лицо. Я бы рекомендовал депутатам, критикующим исполняющего обязанности мэра, помочь ему в работе на благо города. Что касается выборов мэра Ярославля, то я считаю, что решение, которое действует сейчас, оно правильно. У людей есть возможность выборов депутатов, а нынешняя, конкурсная процедура выбора руководителя города, она более эффективна», — заявил Сергей Ястребов.

Заслушав отчет, депутаты областной думы приняли решение принять его к сведению, отметив ряд недостатков. За данное постановление проголосовал 31 депутат из 43 присутствующих на заседании.