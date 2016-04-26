Симферополь, 26 апреля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Совет министров Крыма разрешил продажу ещё восьми ранее национализированных объектов группы «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. Открытый аукцион может пройти уже в июне 2016 года. Суммарная стоимость объектов в начале торгов составит около 1,33 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё что нажито непосильным трудом

В списке объектов, готовящихся под продажу, вошли: детский оздоровительный комплекс в поселке Виноградное под Ялтой (87,5 млн рублей); детский оздоровительный комплекс «Юность» в поселке Заозерное под Евпаторией (161,9 млн рублей); недостроенная гостиница в поселке Кацивели (165,6 млн рублей); здание в центре Ялты (36,4 млн рублей); действующий отель в Ялте (757,5 млн рублей); промбаза в поселке Горное (46,2 млн рублей), промбаза на ул. Красноармейская (56 млн рублей), промбаза на ул. Дарсановская (22,1 млн рублей).

Все вырученные от продажи объектов деньги, как и в случае с продажей санатория «Форос» пойдут в Фонд защиты вкладчиков для компенсационных выплат свыше 700 тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Форос», принадлежавший группе «Приват» и национализированный республикой, был продан на аукционе в Симферополе за 1 млрд 428 млн 581 тыс. рублей 3 февраля 2016 года.

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