Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с рабочим визитом побывал президент Российской федерации баскетбола, спортсмен с мировым именем Андрей Кириленко. Он дал мастер-класс юным воспитанникам детско-юношеской спортивной школе №7, ответил на вопросы начинающих баскетболистов. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве 26 апреля, Кириленко предложил сделать баскетбол базовым видом спорта на Дону.

vk.com/beautifulbasket Андрей Кириленко в Ростове-на-Дону

По его мнению, чтобы добиться успеха в этом направлении, необходимо привлекать в секции как можно больше юношей и девушек, идти в ногу со временем и внедрять новые методики подготовки спортсменов. В частности, Андрей Кириленко предложил реализовать проект «Школа 2.0» в регионе.

Отметим, что в Ростовской области действует 19 секций по баскетболу, этим видом спорта занимаются более 5 тыс. человек. Процесс обучения осуществляют 159 тренеров-преподавателей.

В 2016 году на проведение региональных турниров и участие сборных команд области во всероссийских соревнованиях будет направлено 3 млн рублей, а баскетбольные клубы «Ростов-Дон-ЮФУ» и «Шахты» получат 24 млн рублей. Средства будут направлены из региональной казны.