Гатчина, Ленинградская область, 26 апреля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Доставленный в психиатрическую больницу пенсионер угрожал пистолетом медперсоналу психиатрической клиники в Ленобласти. На место происшествия прибыла полиция и обезоружила неадекватного человека. Об этом сегодня, 26 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Эдвард Мунк. Крик.1893

По неподтвержденным данным, угрозы сопровождались реальным выстрелом, но, к счастью, никто не пострадал.

Житель города Коммунар Гатчинского района, 1948 года рождения, был доставлен в приемное отделение Дружносельской психиатрической больницы в Гатчинском районе на «скорой» с диагнозом «обострение шизофрении». В медучреждении пенсионер внезапно достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать медработникам. Последние вызвали полицию.

Вскоре на место ЧП прибыли сотрудники вневедомственной охраны. «На требования представителей власти успокоиться мужчина не реагировал, вследствие чего полицейские были вынуждены применить к пациенту физическую силу и спецсредства — наручники, — отметили в пресс-службе регионального главка полиции. — Агрессивный пациент госпитализирован. Изъятый у мужчины предмет, конструктивно схожий с пистолетом, направлен на экспертизу».

По данным ряда СМИ, в ходе инцидента все-таки прозвучал один выстрел, направленный в стеклопакет. Полиция таких данных не приводит. По факту произошедшего проводится проверка.