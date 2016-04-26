Москва, 26 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день регионы РФ по-разному вовлечены в историю с праймериз: в одних субъектах федерации, где не наблюдается активность и конкуренция в ходе подготовки к предвыборному голосованию, представители политической элиты и бизнеса сосредоточены на избирательной кампании; в других же — существуют проблемы, связанные с отсутствием опыта проведения праймериз (за исключением партии «Единая Россия»), ряд руководителей пытается бежать от ответственности, что усугубляется отсутствием регламентирующего закона по проведению праймериз, а также планкой по явке избирателей, заявил доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков, выступая 26 апреля на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Экспертный клуб «Регион»

Он отметил невысокую активность в Вологодской области, которая создает впечатление, что в регионе как будто не проходит праймериз, несмотря на проводящиеся там выборы в Законодательное собрание: «Все тихо, спокойно, нигде особо ничего не видно».

Говоря о Свердловской и Челябинской области, Григорий Казанков, наоборот, указал на высокую активность: «Такого количества наружной рекламы партии «Единая Россия», как в Свердловской области сейчас, я не видел никогда ни на одной избирательной кампании». Эксперт предположил, что это связано с невысокими позициями, в частности, по социологическим показателям.

Казанков заявил, что выводы делать еще рано, однако он озвучил определенные тенденции: «Там, где праймериз очень тихо проходят, есть ощущение, что так тихо все и закончится. И в партийной, и во властной среде главное желание — чтобы это поскорее завершилось».

По его мнению, в таких регионах политическая элита больше сосредоточена на избирательной кампании. Доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, говоря уже о конкурентной истории в регионах, отметил наличие проблем, особенно на уровне глав районов городов: «Им приходят противоречащие указания, они не понимают, что делать. Однако реальная конкуренция чувствуется. В частности, на Урале будет очень весело и интересно с точки зрения наблюдения за проведением праймериз. Люди вкладывают серьезные ресурсы. Есть ощущение, что именно на праймериз, по их мнению, решится вопрос, у кого будет мандат Государственной думы». Эксперт уверен, что в ряде округов на Урале так и есть.

Кандидат политических наук указал и на риски. По его словам, после майских праздников на финише у участников праймериз могут не выдержать нервы: «Поскольку закон не регламентирует историю с праймериз, начнется вброс информации. Конечно, есть положение. Однако, если СМИ начнут освещать события не в рамках этого положения, то им за это ничего не будет».

ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

Главной проблемой, с которой был связан вопрос участнику заседания, первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Вячеслава Володина, Григорий Казанков назвал планку по явке на праймериз, выраженную в 10%, которую необходимо достичь в регионах. Он полагает, что этот результат будет достигаться любой ценой, не только за счет активизации граждан.

Вячеслав Володин заявил, в свою очередь, что искажение реальных цифр абсолютно не приветствуется. Он отметил, что указанные 10% — это количество избирателей, которые, по прогнозам, могут прийти на предварительное голосование. Он также добавил, что именно под это количество были изготовлены бюллетени: «Куда хуже будет, если бюллетеней не хватит».

Участник круглого стола согласился, что в регионах, действительно, наблюдается разный уровень активности, который, в том числе, связан с первым опытом проведения праймериз: «На выборах в Государственную думу в этом году конкуренция будет, но она не будет такой высокой, как если ее спрогнозировать через пять лет, потому что уже люди будут готовиться к следующей кампании».

Володин обратил внимание, что нужно не бояться планки, а анализировать реально полученный в регионах процент, исходить из него при следующем планировании деятельности.

Напомним, сегодня, 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось специальное заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.