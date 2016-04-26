Пекин, 26 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала 26 апреля необоснованной критику со стороны ЕС того, как Пекин руководит Гонконгом, после того как в докладе блока исчезновение пяти книгоиздателей было названо самым серьезным вызовом принципу «одна страна, две системы» с тех пор, как город вернулся в состав Китая, сообщает Reuters.

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«В докладе ЕС игнорируются факты, и высказывается необоснованная критика относительно дел Гонконга. Мы выражаем в связи с этим свой протест», — отметила Хуа в ходе регулярной конференции с представителями прессы. «Решительность правительства Китая внедрить принцип «одна страна, одна система» непоколебима и неизменна», — добавила она, подчеркнув, что ЕС «нужно перестать вмешиваться в дела Гонгонга».

Исчезновение пятерых книгоиздателей, которые продавали книги, в которых высказывалась критика в отношении руководства КНР, вызвало озабоченность в том, что Пекин может прибегать к непрозрачным методам для подрыва принципов управления Гонконгом, возращенном Китаем в 1997 году.

Один из книготорговцев граждан Великобритании Ли Бо, пропавший в декабре, появился в Китае через три месяца. В данный момент он находится в Гонконге и отмечает, что его не похищали китайские власти, как многие считают, однако в Лондоне утверждают, что его из Гонконга вывезли силой.

В ежегодном докладе ЕС, вышедшем 25 апреля, принцип одна страна, две системы подвергся «серьезному сомнению» после исчезновения книгоиздателей.

«Данное дело вызывает серьезную озабоченность относительно соблюдения прав человека и фундаментальных свобод, а также применения КНР уголовного кодекса к актам, которые не подлежат наказанию по законам Гонконга», — говорится в докладе.

Власти Гонконга до сих пор ожидают детальных объяснений от КНР о ситуации с книгоиздателями, а также относительно того, как Ли Бо смог пересечь границу Гонконга и Поднебесной без документов, в том числе без паспорта гражданина Великобритании.