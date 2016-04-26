Ярославль, 26 апреля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. 27 апреля депутаты Ярославской областной думы могут вернуться к голосованию за кандидатуру регионального уполномоченного по правам ребенка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Боровицкий

С соответствующим предложениям к коллегам обратился спикер областного парламента Михаил Боровицкий, отметив, что процедура позволяет вернуться к последнему голосованию.

«У нас нет права сказать десяти человекам, мол идите отсюда, вы нам не нравитесь. Так мы еще пять раз будем выбирать. Предлагаю делать выбор из тех, кто набрал большее число голосов. Если же мы не готовы выбрать уполномоченного, давайте передадим это право губернатору, он его реализует», — выразил свое мнение Михаил Боровицкий.

«Завтра может повториться картина сегодняшнего дня, и мы будем выглядеть не смешно, а очень смешно. Я переговорила со многими депутатами, и они пока не хотят возвращаться к этому вопросу», — возразила председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова, подчеркнув, что и сама заинтересована в скорейшем решении вопроса. Однако снова вызывать кандидатов, по ее мнению, в сложившихся условиях неуместно.

Депутат Андрей Крутиков напомнил коллегам, что решение по вопросу о кандидатуре детского омбудсмена принято в установленном порядке, и уж если возвращаться к его решению, то уж наверняка.

«Если какую либо кандидатуру поддержит большинство и депутаты готовы голосовать — тогда да. Если фракции до завтра соберутся и договорятся по кандидатурам — тогда да», — констатировал Крутиков.

Михаил Боровицкий уверил коллег, что переговорил с руководителями всех думских фракций, и решение должно быть принято. Удастся ли депутатам прийти к консенсусу — выяснится уже завтра, 27 апреля.