Томск, 26 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Государственная Дума РФ Часовые пояса в Западной Сибири

Напомним, закон предусматривает изменение часовой зоны Томской области с 5-й (МСК+3, московское время плюс 3 часа, UTC+6) на 6-ю (МСК+4, московское время плюс 4 часа, UTC+7). Томская область перейдет в новый часовой пояс с 29 мая.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 15 апреля 2016 года и одобрен Советом Федерации 20 апреля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в шестую часовую зону (мск+4) в настоящее время входят Республика Алтай, Тува, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, а также Кемеровская область. В пятой часовой зоне остаются Омская и Новосибирская области.

Многие общественные деятели и жители Новосибирской области недоумевают, чем вызвано «упрямство» региональных властей, затягивающих принятие решения о переходе региона в шестой часовой пояс. На сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация, когда тесно связанный с западносибирскими регионами Новосибирск оказался в своеобразном «часовом анклаве».

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«Честно говоря, ситуация складывается достаточно глупая, — считает экономист Станислав Савельев. — Нежелание властей Новосибирской области инициировать смену часового пояса рвет традиционные связи в западносибирском регионе. Посмотрите на карту, которую распространяли в Госдуме при рассмотрении вопросов о смене часового пояса на Алтае. Даже чисто визуально понятно, что этот «новосибирский часовой анклав» совершенно бессмысленный. Многие новосибирцы привыкли отдыхать на Алтае, а это строго на юг от Новосибирска, и во время путешествия они совершенно неоправданно окажутся в другом часовом поясе. Очень тесные транспортные связи между Алтаем и Новосибирской областью, грузовой транспорт оборачивается часто за один день… В общем создаются большие неудобства для людей и народного хозяйства».