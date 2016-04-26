Рыбинск, Ярославская область, 26 апреля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост мэра Рыбинска Александр Симон поставил под сомнение легитимность процедуры возвращения должности избираемого жителями мэра города. Он написал заявление в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности бывшего председателя Муниципального совета Рыбинска, бывшего прокурора города и одного из депутатов, сообщает ИА REGNUM.

Поводом для этого Симон называет процедурные нарушения при внесении соответствующих изменений в Устав города Рыбинска в рамках заседания Муниципального совета 4 февраля 2016 года. По словам Симона, проект изменений не набрал нужного количества голосов в первом голосовании.

По мнению экс-кандидата, по регламенту работы совета в таком случае проект решения считается отклоненным. При этом повторное голосование не предусмотрено, а процедура внесения и согласования изменений в Устав должна начаться с самого начала, включая стадию публичных слушаний.

Александр Симон отмечает, что председатель Муниципального совета Михаил Цветков объявил заседание закрытым, а спустя 1 час 20 мин депутаты провели повторное голосование по этому вопросу, и решение было принято.

Факт прекращения заседания совета в протоколе отражен не был, указывает Симон, следовательно, в Управление Минюста был направлен сфальсифицированный документ очередного заседания, при этом непредусмотренного планом работы совета. На основании этого протокола и было легитимизировано решение о возвращении выборов мэра Рыбинска.

В результате Симон требует привлечь к уголовной ответственности экс-прокурора Рыбинска Николая Брядового за допущенную халатность, а также депутатов Совета Михаила Цветкова и Нину Чистякову — за фальсификацию документов.

Соответствующие заявления Александр Симон передал в СУ СКР по Ярославской области вместе с видеозаписью заседания совета.

Один из депутатов Муниципального совета в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил что решение о внесении изменений в Устав Рыбинска было принято со второго раза. Однако он усомнился в том, что данный факт является существенным и может повлечь за собой правовые последствия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, изменения в Устав Рыбинска, возвращающие прямые выборы мэра города были внесены уже после назначения самих выборов. Прокуратура не усмотрела в этом нарушения закона, посчитав более важным уже внесенные изменения в региональное законодательство.