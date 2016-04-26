Москва, 26 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Быстро меняющаяся ситуация в экономике заметно изменит расстановку политических сил к сентябрьским выборам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов во время заседания экспертного клуба «Регион».

ИА REGNUM

«Не знаю, можно ли говорить о том, что есть удачное или неудачное сезонное время для проведения различного рода выборов и праймериз в том числе. Но в этом году, когда мы наблюдаем сжатие финансовых ресурсов, как бюджетных, так и личных, то можно ожидать очень сильные различия между весенними праймериз и сентябрьскими выборами», — заявил Климанов.

В настоящее время бюджетные возможности регионов меньше, чем «в те тучные годы, когда проводились предшествующие выборы и была возможность заигрывать с избирателями». Это вносит значительный элемент неопределенности в избирательный процесс, пояснил эксперт.

«Эта сезонность здесь сыграет достаточно существенную роль, и нужно как-то её учитывать в дальнейших действиях. Результаты праймериз могут быть совсем не такими, как результаты выборов в сентябре», — считает он.

Между тем Климанов подчеркнул, что праймериз позволили высветить определенную типологию регионов, которую следует учитывать в дальнейшем: «Когда мы видим, что есть «спящие» республики, это стоит констатировать и, возможно, учитывать в дальнейшем для определенной дифференциации государственной политики».

По его мнению, праймериз полностью укладываются в общий тренд создания новых инструментов гражданского, общественного, экспертного участия, захватывая не только политический процесс, но и экономические отношения, что выражается в появлении инициативного бюджетирования регионов, экспертных обсуждений на различного рода площадках.

При этом Климанов поддержал идею расширить сферу применения аналогичных праймериз практик: «В дальнейшем есть высокий риск того, что право на ошибку при принятии государственных решений очень сильно возрастет. Стоит ли продумать более широкий круг вопросов предварительного анализа для того, чтобы право на ошибку в принятии государственных решений было ниже? Я бы рассматривал праймериз как часть лучшей практики, которую следовало бы распространить и на экономические отношения».

Комментируя это замечание, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин указал, что идея так называемых «нулевых чтений» активно поддерживается президентом: «Чем более публично будут обсуждаться вопросы в Госдуме, тем более выверенный характер они будут нести».

При этом «такие процедуры не просто должны быть, но они, в общем-то, и так существуют, просто нужно брать и использовать их», указал Володин.

«Есть нулевые чтения, чтения в ОП РФ. Так сложилось, что финансовые вопросы, как правило, выводят из этой области. Больше обсуждаются темы экологии, застройки, если брать общественные слушания, социальной сферы. А финансовые вопросы являются предметом Минфина и бюджетного комитета», — заметил он.

«Это устоявшаяся практика, когда все эти вопросы все меньше и меньше обсуждались в таком формате. Сейчас есть запрос на то, чтобы это изменить. Ваше предложение носит вполне оправданный характер, и идея вполне может быть реализована», — подчеркнул Володин.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах». В ходе мероприятия прошла презентация доклада АПЭК об итогах предварительного голосования. Среди прочих вопросов была рассмотрена предвыборная ситуация в регионах, социальная обстановка и динамика протестных настроений.