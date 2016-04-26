Чебоксары, 26 апреля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Все средства, собранные с населения за капитальный ремонт, направляются «в казначейство, ни на какие другие цели не используются». Что касается неосвоенных средств по итогам 2015 года, то «какие-то миллионы переходящие могут остаться», но все полученные взносы за капремонт находятся «в работе». Об этом сегодня, 26 апреля, заявил на пресс-конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, куда уходят неосвоенные средства, собранные с населения за капитальный ремонт.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Михаил Игнатьев, оценивая ситуацию со сбором взносов за капремонт, отметил, что «собираемость в динамике улучшается». «Мы по отдельным территориям выходим на 80% (собираемость средств за капремонт, ИА REGNUM), где-то на уровне 65%. По крайней мере, вижу позитивную динамику. Кроме того, жители многоквартирных домов осознают свою ответственность, что капитальным ремонтом своих домов должны заниматься они. В прошлом году мы собрали 609 млн рублей, они все в работе. По году (2016 году, ИА REGNUM) мы должны собрать где-то 900−950 млн рублей», — сообщил глава Чувашии. По его словам, в этом году от населения «пока недобираем» 300 млн рублей.

Михаил Игнатьев также привёл доводы премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что жители индивидуальных домов проводят ремонт за свой счёт, то же самое должно быть в отношении жильцов многоквартирных домов. «Потому что денег у государства на капитальный ремонт нет, хотя мы определённые средства выделяем — городским округам, прежде всего», — сказал глава Чувашии.

«Касаясь собранных денег, как они расходуются. У нас есть долгосрочная и краткосрочная программы. В краткосрочную программу муниципальные образования вносят ежегодно определённые изменения, так как хотят стимулировать тех жителей, которые активно участвуют и по результатам сбора денег показывают на уровне, допустим, не менее 75% (сбор средства за капремонт). Их же надо стимулировать. А есть дома, где собираемость, допустим, менее 50% — их чуть-чуть они (муниципалитеты) откладывают на поздний срок. Это всё делается публично, открыто. Торги по капитальному ремонту текущего года объявлены», — заверил Михаил Игнатьев, заметив при этом, не везде торги удаётся проводить с первого раза: «Потому что предприниматели, подрядные организации не участвуют».

«Деньги у людей собираются, они лежат в казначействе, ни на какие другие цели эти средства не используются. На эти средства не начисляются проценты, как если бы они хранились на депозите. То есть эти средства населения принадлежит жителям многоквартирных жилых домов», — заявил Михаил Игнатьев.

На вопрос о том, осваиваются ли все поступившие средства, в том числе полученные в 2015 году 609 млн рублей, глава Чувашии не стал озвучивать цифры, ответив, что «они все в работе»: «Какие-то миллионы переходящие могут остаться, потому что на другие цели мы никуда не имеем право направлять. Это средства, направленные на создание благ самих жителей многоквартирных домов». «Всё открыто, публично, никаких секретов нет», — заключил глава республики.

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Отметим, что разночтение цифр по капитальному ремонту в Чувашии продолжается. По данным регионального операторам («Фонд капремонта»), в 2015 году в рамках краткосрочного плана капитальный ремонт выполнен в 294 многоквартирных домах на сумму более 236,2 млн рублей, в этом году капремонту подлежат 429 дома на общую сумму 607,8 млн рублей. Что касается собираемости, то к началу февраля 2016 года жителям республики начислено 881,1 млн рублей, поступление взносов составило 571,3 млн рублей (65% от начисленного).

Отметим, что на форуме ОНФ был отмечено, что на счетах региональных операторов, занимающихся сбором средств за капремонт, за 2015 год было собрано более 97 млрд рублей, при этом потрачено только 25 млрд рублей. Владимир Путин поддержал инициативу Общероссийского народного фронта о необходимости финансового контроля и принятия законодательства, регулирующего деятельность фондов капремонта.