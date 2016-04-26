Чита, 26 апреля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту опубликованной в местных СМИ информации о том, что мужчина в Чите пытался покончить с собой из-за невыплаты ему заработной платы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного ведомства.

Стоп-кадр Заб.ТВ. http://www.youtube.com/watch?v=9alN8vRG5RA Газосварщик читинского предприятия «Забайкалсервис» решил обратить внимание на свои проблемы с помощью вскрытия вен

Газосварщик читинского предприятия «Забайкалсервис» свыше трёх месяцев не получал заработную плату. Для того, чтобы решить эту проблему, он перерезал себе вены на проходной предприятия, куда пригласил и журналистов. Как уточняют местные СМИ, в результате публичной акции директор предприятия оперативно выплатил сотруднику долг по заработной плате. Медицинскую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой медицинской помощи.

В настоящее время следователи вместе с представителями прокуратуры и государственной инспекции труда работают на предприятии, проводится выемка бухгалтерских документов, по которым будет назначена соответствующая экспертиза. Опрошены работники предприятия и его руководитель.

В ведомстве напомнили, что по вопросам невыплаты заработной платы жители региона могут обратиться по телефону дежурного по следственному управлению +7(914)471−87−05.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Забайкалкрайстате, по состоянию на 1 апреля 2016 года просроченная задолженность по заработной плате в крае составила 57,7 млн рублей. По сравнению с 1 марта 2016 годазадолженность уменьшилась на 18,1%.