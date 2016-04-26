Новосибирск, 26 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Новосибирская митрополия разорвала отношения с местным крематорием, сообщается на сайте новосибирской епархии. «Главой Новосибирской митрополии Русской православной церкви принято решение о запрете совершения священнослужителями каких-либо священнодействий в МУП «Новосибирский крематорий» и приостановлении всяких взаимоотношений с руководством данной организации», — говорится в сообщении.

Новосибирский крематорий Музей мировой погребальной культуры при Новосибирском крематории

Недовольство и непонимание духовенства вызвали квесты и акции, которые проводились на территории новосибирского крематория. Митрополия подчеркивает, что к ним поступают обращениями православных новосибирцев о проходящих в крематории «кощунственных и святотатственных действиях, наподобие театрального квеста «Ангелы и Демоны» в виде «шоу черных катафалков, кровавых простыней и сожжения гроба с пороком», а также иных акциях с использованием образов нечистой силы и пороков, проходящие в музее мировой погребальной культуры при Новосибирском крематории вблизи мест захоронений». Кроме того, подобная информация появляется и в СМИ. В связи с этим митрополия заявила, что считает данные действия и «шоу» «надругательством над почившими православными христианами».

Отметим, что театральные квесты и акции «с использованием образов нечистой силы и пороков» проходили в музее мировой погребальной культуры при Новосибирском крематории. Такие театрализованные мероприятия музей проводит несколько раз в год (с 2012 года). Стоит сказать, что сам музей погребальной культуры и смерти — единственный в России, и он находится в списке объектов наследия ЮНЕСКО.

На все недовольства, которые возникали до этого времени, руководство крематория подчеркивало, что музей не находится на территории памятования и не проводит мероприятия на территории колумбария, где хранится прах усопших.