Надым, Ямало-Ненецкий АО, 26 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. На Ямале окружной суд обязал АО «Ямалкоммунэнерго» поставлять населению города Надым горячую и холодную воду, соответствующую санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном отделе Роспотребнадзора по ЯНАО.

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ТО Роспотребнадзора добивалось данного решения в пользу надымчан с ноября 2015 года. С 28 мая 2015 года по настоящее время в надзорное ведомство поступают жалобы жителей города на ржавую воду. Люди жалуются не только на попадащиеся в водопроводной воде водоросли, песок и даже червей, но и накожные заболевания. В ходе внеплановой проверки специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Надымском районе было установлено, что качество поставляемой АО «Ямалкоммунэнерго» воды не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.107 4−01. Вода загрязняется ветхими, ржавыми коммуникациями. В надымской водице втрое больше железа, марганца и превышено содержания кремния. Плохое качество воды оказывает на организм токсическое воздействие и заметно ухудшает общее самочувствие горожан.

Причём на входе в городской водопровод ресурс соответствует положенным нормативам, при выходе к потребителю поступает мутная ржавая жижа.

АО «Ямалкоммунэнерго», предоставляющее населению Надыма услуги поставки горячего и холодного водоснабжения, неоднократно привлекалось к административной ответственности за некачественную воду, однако она лучше не становится. Сети не ремонтируются и не меняются. Возможная причина бездействия — АО «Ямалкоммунэнерго» арендует сети у города Надыма, а во временное никто не будет капитально вкладываться.

Впрочем, водопроводная вода отвратительного качества — давняя проблема и других городов округа: Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя. Как сообщает ямальская телекомпания «Факт», в прошлом году в Тазовском районе были построены три станции водоочистки. С 1 января они переданы во временную аренду компании АО «Ямалкоммунэнерго». А в феврале санитарные врачи нашли в воде кишечную палочку. Постановлением главного государственного санитарного врача по Новому Уренгою и Тазовскому району питьевую воду из распределительной сети населению брать запретили, заменив её привозной надлежащего качества. А «Ямалкоммунэнерго» было рекомендовано разработать мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения качества воды, провести дезинфекцию водопровода, взяв затем пробы. После чего они должны представить программу производственного контроля качества воды. Как отмечают в службе Роспотребнадзора по ЯНАО, указанные документы компанией уже предоставлены.