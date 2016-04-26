Ереван, 26 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Предполагаемый виновник взрыва в автобусе в Ереване вечером 25 апреля намеревался взорвать родственников.

МЧС Армении

Как сообщили в Следственном комитете Армении, в результате проведенных совместно со Службой национальной безопасности следственных мероприятий выяснилось, что предполагаемый виновник поссорился с родственниками на бытовой почве и решил взорвать их.

Ранее СК сообщил, что на месте происшествия, в числе других предметов, обнаружена карта мобильного телефона. В сотрудничестве с СНБ выяснилась личность абонента карты. Это ранее судимый гражданин Армении. В его квартире проведен обыск, в ходе которого обнаружен тротил, детонаторы и различная проводка. В домах пострадавших также проведены обыски в рамках версии об их причастности к взрыву. Предметы, представляющие интерес для следствия, не обнаружены, версия о причастности не подтвердилась.