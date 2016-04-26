Москва, 26 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов опасается стремления местных властей любым способом обеспечить большую явку на праймериз. «Будет открыто всего 20% избирательных участков. В этом случае им нужно будет обеспечить 50-процентную явку, — заявил он на заседании экспертного клуба «Регион» в ИА REGNUM, — некоторые неправильно ориентированные администраторы продолжают давить, и требовать явку любой ценой. А это может привести к искажению результатов».

ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

Опасения президента компании «Максимов консалтинг» развеял первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин.

«20% — это уже репрезентативная выборка», — отметил он. По мнению Володина, праймериз — «это всего лишь механизм, который должен помочь партии выявить наиболее сильных кандидатов через те же дебаты, те же процедуры, которые являются нормами демократии».

Он предостерег от желания искусственно увеличивать число голосующих на праймериз, а подходить к этой инновации для России разумно, добавив, что «любая директива в этом вопросе чревата».

«Опираться на волеизъявление 1−2% не стоит, с этим кандидатом можно проиграть, а где придет 30% и проголосует, то можно делать прогноз и на выборы», — подчеркнул Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион».