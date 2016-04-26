Волгоград, 26 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Волгоградской области вспоминают жертв Чернобыльской АЭС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, траурный митинг прошел сегодня, 26 апреля, в день 30-й годовщины техногенной катастрофы, в центре Волгограда. Возле памятника «Защитившим от атома» собрались руководители региона, представители общественной организации «Союз «Чернобыль», силовых структур, кадеты, жители города. Память ликвидаторов и жертв последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции почтили минутой молчания.

volganet.ru Памятник «Защитившим от атома» в Волгограде

В преддверие скорбной даты во всех районах Волгоградской области все памятные знаки, посвященные событиям в Чернобыле, были приведены в порядок. Новый памятник «Погибшим в радиационных авариях и катастрофах» был открыт сегодня в городском парке Новой Анны. Гранитный монумент создан на пожертвования местных жителей и средства коммерческих организаций.

Добавим, что митинг памяти жертв Чернобыльской катастрофы состоится сегодня вечером и в городе Камышине. Траурная акция «Чернобыль, 86» начнется на площади перед ДК «Текстильщик» в 18:00. В митинге примут участие студенты, волонтеры, учащиеся школ, кадетских классов, курсанты ДОСААФ, ликвидаторы Чернобыльской аварии и активные жители Камышина. В память о жертвах Чернобыльской катастрофы будут зажжены свечи и выпущены в небо воздушные шары.

А накануне встречу с ликвидаторами аварии, проживающими в Волгоградской области, провел губернатор Андрей Бочаров. Однако попасть на нее смогли не все. Делегацию из Камышина на прием не пустили, пишет информационный портал «V.1». Оказалось, что камышане не значились в списках приглашенных. Чтобы встретиться с первым лицом региона ликвидаторы из Камышина, заранее уведомленные о встрече, преодолели пусть в 200 км, чтобы оказаться у закрытых дверей Белого зала областной администрации. Свободных мест для камышан, среди которых многие инвалиды, не нашлось. В качестве альтернативы чиновники областного комитета по делам территориальных образований и информационной политики предложили им посетить комедию в одном из волгоградских театров.

Напомним, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел в 1986 году. Среди специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, было более 5,5 тыс. человек из волгоградского региона.