Владивосток, 26 апреля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Питомец Приморского козёл Тимур, покусанный своим «другом» тигром Амуром, отправляется на лечение в Москву. Об этом сообщил ветеринарный врач сафари-парка Алексей Аносов.

Цитата из к/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1963. СССР Привет от лучшего друга

Аносов пояснил, что покусанный тигром козёл нуждается в дополнительном лечении. «По консилиуму врачей Приморского края было принято решение, что полноценное лечение на территории края мы не сможем ему оказать», — сказал он. Тимур будет доставлен в ветеринарную академию, где пройдёт необходимое лечение.

Напомним, что взаимоотношения между травоядным и млекопитающим начали складываться осенью прошлого года: козёл Тимур, брошенный на съедение тигру, проявил смелость и противостоял хищнику, заслужив тем самым его симпатию. Тигр не стал есть козла, а «принял его в стаю».

Животные вместе прогуливались и мирно существовали бок о бок какое-то время. В какой-то момент козёл слишком агрессивно повёл себя по отношению к хищнику, и кошка укусила «друга». После этого козла отселили от хищника.