Москва, 26 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. «Мы проходим определенные этапы в развитии партийной системы, в развитии политической системы. Поэтому, когда мы говорим о внутрипартийной демократии и конкуренции, тот факт, что «Единая Россия» взяла себе на вооружение процедуру предварительного голосования — это очень ответственный шаг. Это правильный путь», — сказал Володин.

ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

Процедура предварительного голосования — важнейший и безальтернативный инструмент для развития политической конкуренции в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин во время заседания экспертного клуба «Регион».

«Президент еще практически в момент создания «Единой России» говорил о необходимости развития внутренней конкуренции в партии. Но этот путь не такой быстрый», — подчеркнул он.

Необходимость в долгой и кропотливой работе по развитию внутрипартийной демократии для России не уникальна и характерна для многих демократических государств, указал Володин: «Как вы знаете из опыта США, там более 100 лет праймериз находились в состоянии неопределенности и без формализации законодательными нормами. До этого были кокусы ещё столько же времени».

Тем не менее постепенное развитие внутрипартийной конкуренции можно наблюдать и в России. «По предварительному анализу можно говорить о том, что в 60% округов, где сейчас идет голосование, у «Единой России» не предопределенный результат», — обратил внимание Володин. В то же время в остальных 40% этот результат можно просчитать, «поскольку там зачастую на выборы идут такие «тяжеловесы», как Васильев или Неверов», добавил он.

«Мы видим также робкие попытки со стороны других политических сил взять и востребовать эту процедуру себе на вооружение. По окончании процедуры мы сможем полностью оценить, насколько она эффективно была реализована. Но то, что идти по этому пути нужно, — это однозначно. Мы не создадим конкуренцию без этих процедур», — указал он.

Раскрывая причины тех трудностей, которые возникают по этому направлению на российском политическом пространстве, Володин подчеркнул, что в России «партийная система во многом сложившаяся, и четыре партии в Госдуме имеют все шансы для избрания в новый состав».

Таким образом, процедуры предварительного голосования «не только расширяют демократию внутри партий, но и позволяют людям активным, кто разделяет цели и установки этих партий, прийти в политику». Через это происходит обновление, происходит конкуренция, подчеркнул он.

«Если анализировать зарубежный опыт, то есть и предпраймериз, и процедуры, связанные с суперизбирателями. У каждой страны существуют свои особенности. Мы должны использовать самый передовой опыт и то, что будет восприниматься здесь и будет работать на развитие партийной системы и демократических процедур у нас», — подытожил Володин.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM проходит заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах». Участники круглого стола анализируют интересы, активность, конфликтность, присущие власти, партиям, бизнес-группам и другим влиятельным игрокам.