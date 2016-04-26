Москва, 26 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Проведение праймериз в «Единой России» является шагом вперёд, хотя и рискованным. Об этом 26 апреля в ходе специального заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM заявил генеральный директор Совета по национальной стратегии, президент Института прикладных и региональных проблем Валерий Хомяков.

ИА REGNUM

«Мне кажется, что у каждого будут свои итоги после выборов в сентябре, но один результат, которого ждёт общество, — это получение Госдумы, в легитимности которой никто бы не сомневался», — сказал Хомяков.

По его словам, это «шаг вперёд, хотя и рискованный, неспокойный»: «Представляю, что будет происходить после 22 мая, какие будут бодания после съезда. Тем не менее это шаг вперёд. Хотелось бы, чтобы этот блин не был комом».

В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин сравнил ситуацию с принуждением к проведению партийных праймериз с ситуацией в области регулирования интернета: «Есть тема, которая является резонансной и затрагивает многих. Надо принять решение, устраивающее участников процесса. Речь идёт о свободах в интернете. Есть путь регулирования, и есть путь саморегулирования пользователя. Мы выбираем второй путь и идём по этому пути, используя международный опыт. Хотя есть путь Китая, Турции».

По его словам, в политике надо исходить из того, что партии должны сами решить, делают ли партию сильнее, а систему более открытой: «Тот, кто избрал этот путь, — пионер в этом вопросе. Проблемы нужно будет преодолеть, но и плюсы будут. Партия, принявшая процедуры как нормы, будет сильнее. Но брать и навязывать эту процедуру, делать её законодательной нормой — это будет посягательством на право партии вырабатывать свои правила. Неслучайно, когда мы говорим о зарубежной практике, эта норма реализовывалась по-разному в США, при этом не была нормой закона. При этом в ЕС данная ситуация была более пёстрой».

Володин напомнил, что на сегодняшний день без сбора подписей в выборах участвуют 14 партий, а всего партий существует 77, из которых 75 допущены к участию в выборах разного рода: «Я возвращаю всех к доктрине развития политической и партийной системы президента РФ. Если какая-то партия возьмёт эту процедуру как норму — будет хорошо, но если партия не готова или ищет другой путь выработки решения — давайте дадим ей эту возможность. Этот путь более правильный, чем навязывание процедур, даже если они прогрессивные и справедливые. Всё должно решаться через конкуренцию. «Единая Россия» первой создала повестку, и мы видим, что это решение выигрышное. Главное, что её надо развить и не допустить её скатывания к конфликтам. Есть время для учёта этих шероховатостей».