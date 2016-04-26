Киев, 26 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины в понедельник, 25 апреля, впервые на посту встретился с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, «чтобы определить приоритеты работы на ближайшее время».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Ты туда не ходи — ты сюда ходи!

Именно такая формулировка содержится в отчете пресс-службы украинского Кабмина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Степан Кубив выразил благодарность правительству США за поддержку Украины на протяжении последних лет и пообещал продолжить внедрение начатых реформ, отметив, что США являются одним из наиболее стратегически важных партнеров Украины.

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины выразил надежду, что Киев и Вашингтон продолжат сотрудничество в части технической помощи. Он заверил, что среди основных его принципов на посту — борьба с коррупцией и верховенство права. «Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с правительством США, особенно для решения проблем в сферах интеллектуальной собственности и оборонного комплекса», — отметил Кубив.

Минэкономразвития на встрече также представляли заместитель министра экономического развития и торговли Украины — торговый представитель Украины Наталия Мыкольская и руководители департаментов. С американской стороны на встрече присутствовали также представители Министерства торговли США. Стороны детально обсудили направления двустороннего сотрудничества, уточняет пресс-служба.

Министерство торговли США активно работает с Украиной над улучшением бизнес-климата и привлечением новых инвестиций. В этом контексте Джеффри Пайетт выразил надежду, что новое руководство министерства сможет наладить сотрудничество непосредственно с министром торговли США Пенни Прицкер.

Представители посольства США высказали свое мнение относительно основных направлений реформ на Украине и выдвинули ряд предложений относительно них. В частности, Джеффри Пайетт подчеркнул необходимость проведения прозрачной приватизации и продолжение реформы корпоративного управления. Степан Кубив в ответ заверил, что принципами приватизации станут транспарентность, публичность, а также привлечение международных аудиторов и консультантов во избежание коррупционных рисков, а также сообщил, что сейчас проводит соответствующие встречи и налаживает работу ради скорейшего запуска процесса приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна провести «прозрачную приватизацию» для улучшения корпоративного управления предприятиями.

«Приватизацию мы должны провести взвешенно и поэтапно. Мы должны провести ее грамотно, подготовив объекты таким образом, чтобы продать их наиболее выгодно. Самое главное — приватизация должна быть прозрачной… Неэффективное корпоративное управление государственными предприятиями — одна из самых больших коррупционных дыр в стране. Чего боятся те, кто против приватизации: распродадим последнее за бесценок, придут опять олигархи, а деньги проедим. Этот риск мы должны учитывать и минимизировать, но не проводить приватизацию мы не можем», — добавил премьер. Также премьер Гройсман заявлял, что у Украины сейчас нет другого выбора, кроме как внедрять реформы от «западных партнеров», в частности МВФ.

США лоббировали проведение «большой приватизации» на Украине еще при правительстве Яценюка, однако тогда этот процесс фактически не удалось сдвинуть с места.