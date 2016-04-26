Чебоксары, 26 апреля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что республике не грозит объединение с каким-либо другим регионом. Об этом он сегодня, 26 апреля, он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об идее укрупнения регионов и о том, готова ли Чувашия объединиться под Нижегородской областью или Татарией.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев

«Разговаривать можно, обсуждать эту тему можно. Но реальных угроз никаких нет. Есть Конституция Российской Федерации, есть федеральные законы, есть Конституция и законы Чувашской Республики. Всё это регламентировано. И с точки зрения подхода или принятия решения это будет решать народ, а не те отдельные должностные лица, которые полагают или думают о чём-то, говоря об укрупнении или объединении этих регионов. Тем более национальные республики на сегодняшний день по действующему законодательству и по Конституции Российской Федерации, Чувашской Республики, по тем выстроенным отношениям с федеральным центром и с регионами — они полностью формализованы», — сказал Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь заявила о необходимости укрупнения ряда субъектов РФ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена глава Совфеда. По её мнению, есть регионы, «которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Председатель Совфеда не уточнила, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.

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Напомним, последнее десятилетие с той или иной степенью активности обсуждается идея присоединения Чувашии к другим регионам, среди которых чаще всего называются Нижегородская область и Татария.