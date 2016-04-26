Глава Чувашии об объединении региона с другими: «Реальных угроз нет»
Чебоксары, 26 апреля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что республике не грозит объединение с каким-либо другим регионом. Об этом он сегодня, 26 апреля, он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об идее укрупнения регионов и о том, готова ли Чувашия объединиться под Нижегородской областью или Татарией.
«Разговаривать можно, обсуждать эту тему можно. Но реальных угроз никаких нет. Есть Конституция Российской Федерации, есть федеральные законы, есть Конституция и законы Чувашской Республики. Всё это регламентировано. И с точки зрения подхода или принятия решения это будет решать народ, а не те отдельные должностные лица, которые полагают или думают о чём-то, говоря об укрупнении или объединении этих регионов. Тем более национальные республики на сегодняшний день по действующему законодательству и по Конституции Российской Федерации, Чувашской Республики, по тем выстроенным отношениям с федеральным центром и с регионами — они полностью формализованы», — сказал Михаил Игнатьев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь заявила о необходимости укрупнения ряда субъектов РФ. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена глава Совфеда. По её мнению, есть регионы, «которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Председатель Совфеда не уточнила, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.
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Напомним, последнее десятилетие с той или иной степенью активности обсуждается идея присоединения Чувашии к другим регионам, среди которых чаще всего называются Нижегородская область и Татария.