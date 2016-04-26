Калуга, 26 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В период с 29 апреля по 11 мая 2016 года в Калужской области вводится режим повышенной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото пресс-службы МЧС России по Калужской области

Как сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, усиленная работа спасателей в предпраздничный период и в ходе майских праздников будет организована с целью оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации их последствий, связанных с резким повышением среднесуточных температур.

Постановлением регионального правительства Главному управлению МЧС России по Калужской области совместно с Калужским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поручено на время действия режима обеспечить наблюдение за обстановкой и своевременное доведение данных о ней, а также о мерах пожарной безопасности до населения региона.

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора области, председатель региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности Юрий Кожевников.

Между тем, по информации спасателей, с начала 2016 года на территории Калужской области зафиксировано более 1255 выездов пожарных расчетов на пал травы, общая площадь горения в которых составила порядка 2464,6274 Га.