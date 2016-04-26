Калуга, 26 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Вспомнить тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, и кто отдал свои жизни за мирное небо над Родиной была призвана патриотическая акция «Сирень — 2016», которая состоялась в исправительной колонии №7, сообщил 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области

По его словам, сирень — это своеобразный символ Победы. В мае 1945 года повсюду цвела сирень, и люди, держа в руках ее ароматные веточки, с трепетным волнением встречали воинов-освободителей, возвращавшихся домой.

На территории, прилегающей к административному зданию колонии, собрались сотрудники, стажеры и ветераны учреждения. Среди участников акции были: ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Александровна Новикова и труженик тыла Василий Григорьевич Скок.