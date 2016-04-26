Москва, 26 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. «Как показал проведенный ВЦИОМ опрос, 89% респондентов не смогли сказать, что такое праймериз. Впрочем, по опросам предыдущих лет число таких ответов несколько сократилось (раньше оно составляло 93%). «Информированность подросла, но она пока невысокая, так как процедура праймериз новая и пока не стала обычной», — сообщил в ходе специального заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Выборы в СССР

Среди опрошенных 16% заявили, что праймериз не нужны вовсе, однако подавляющее большинство — 57% одобряют проведение предварительного голосования. В их числе преобладают жители села, а также те, кто позитивно оценивает свое материальное положение. Не поддержали инициативу праймериз жители городов-миллионников. Глава ВЦИОМ объясняет это тем, что именно в этих городах выше концентрация голосующих за оппозиционные партии.

Что касается общих цифр по избирательной активности, то участвовать в выборах намерены 64% населения России, 32% не намерены голосовать. То, что по полученным данным, 4\5 жителей страны намерены поддержать «Единую Россию» опровергает, по словам Валерия Федорова, идею о том, что всё предрешено. «То, что все заранее предрешено и вам тут дурачат голову, эти идеи не получили пока широкого распространения. Люди позитивно смотрят на эту инновацию и готовы, при определенных условиях, в праймериз принять участие», — отметил эксперт.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM 26 апреля проходит заседание экспертного клуба «Регион». Оно посвящено ходу предварительного голосования в регионах и его влиянию на предвыборную ситуацию в России. Участники встречи анализируют рейтинги власти и партий, социальное самочувствие граждан, динамику протестной активности. Темой дискуссий также является ситуация в региональных элитах на фоне праймериз, а также интересы, активность, конфликтность, присущие власти, партиям, бизнес-группам и другим влиятельным игрокам. В работе заседания участвует первый заместитель администрации президента России Вячеслав Володин.