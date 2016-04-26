Москва, 26 апреля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В снижении ставок по банковским депозитам может быть частично учтен фактор будущего снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля руководитель аналитического отдела Conomy Борис Городилов, комментируя информацию о снижении ставок по вкладам в Сбербанке.

pixabay.com Проценты по вкладам

«Снижение ставок по депозитам сейчас является общерыночной тенденцией, начавшейся еще до принятия решения по повышению базовой ставки для отчислений банков в АСВ. Согласно имеющимся данным, большое число банков снизило ставки в конце марта — начале апреля, в том числе Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк и другие», — говорит он.

По словам Городилова, причиной такой тенденции стало не только увеличение страховых взносов в АСВ для банков. «Куда большее изменение может обеспечить снижение Банком России ключевой ставки. Однако этот фактор мог быть уже частично учтен при текущем пересмотре ставок по депозитам, так как изменение ключевой ставки в обозримом будущем представляется весьма вероятным», — полагает эксперт.

Роста ставок по депозитам не стоит ждать в обозримом будущем, указывает Городилов. «Согласно заявлениям главы АСВ Юрия Исаева, в конце 2016 года госкорпорация может вернуться к вопросу о повышении взносов по страхованию вкладов. С учетом всего описанного пока не стоит ожидать роста процентных ставок по депозитам», — резюмирует он.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизил ставки по большинству вкладов с 25 апреля. В частности, по самому доходному вкладу «Сохраняй» в рублях максимальная ставка составит с этого момента 7,76% годовых, в валюте — 2,06%.

Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке на заседании 29 апреля, сейчас она составляет 11%.