Ереван, 26 апреля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В взорвавшемся вечером 25 апреля в Ереване автобусе обнаружены следы тротила, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Photolure

Уточняется, что на месте происшествия, в числе других предметов, обнаружена сим карта телефона. После выяснения личности абонента карты (ранее судимый гражданин Армении) в его квартире был проведен обыск, в ходе которого обнаружен тротил, детонаторы и проводка.

«В момент взрыва в автобусе находились 10 человек, водитель и 9 пассажиров. Двое погибли на месте. Семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. В домах пострадавших также проведены обыски в рамках версии об их причастности к взрыву. Предметы, представляющие интерес для следствия, не обнаружены, версия о их причастности не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Следственный комитет также заявил, что совместно со Службой национальной безопасности Армении приняты меры для идентификации абонента обнаруженной карты и второго погибшего. Так как тело не подлежит опознанию, назначена ДНК-экспертиза.

«На данном этапе следствие не располагает данными о теракте», — говорится в сообщении.