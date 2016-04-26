Москва, 26 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Россия рассматривает страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как ключевых партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании глав военных ведомств стран АСЕАН и России, сообщили в Минобороны РФ.

en.kremlin.ru Саммит Россия — АСЕАН. 2010

«Развитие сотрудничества с государствами АСЕАН в различных форматах является одним из наших приоритетов. «Десятка» — в числе ключевых российских партнеров по формированию в АТР архитектуры равной и неделимой безопасности и устойчивого роста», — подчеркнул министр обороны России.

«Сейчас главная задача — обобщить достигнутые результаты и наметить долгосрочные цели во всех сферах — политической, экономической, гуманитарной», —сказал глава российского военного ведомства.

Отметим, заседание министров обороны России и стран — членов АСЕАН прошло в преддверии саммита Россия-АСЕАН, который состоится в Сочи 19−20 мая.

Напомним, в АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Филиппины и Мьянма.