Бишкек, 26 апреля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Киргизии пациенты с пересаженными почками не могут закупить лекарственные препараты из-за их дороговизны, что приводит к отторжению трансплантированного органа. Об этом заявил председатель общественного объединения «Надежда на жизнь» Уран Ибраимов сегодня, 26 апреля, в ходе пресс-конференции.

Виталий Поспелов Аппарат для гемодиализа

«Ежемесячные затраты на лекарства при почечной недостаточности составляют от $300 до $1000 (от 20 тыс. до 66,6 тыс. рублей), что не по карману многим больным. Несколько лет подряд тендер выигрывает одна и та же фирма, которая завышает цены на лекарственные препараты почти в четыре раза. Мы предлагаем отменить этот тендер», — подчеркнул он.

Активист отметил, что государство должно обеспечить прямые закупки и исключить коррупционные риски, а также разработать программу возмещения затрат для пациентов с почечной недостаточностью, взяв на себя 70% их расходов на медикаменты. «Наши больные уже продали имущество, набрали кредитов, чтобы оплатить операцию по пересадке органа. Покупать препараты им просто уже не на что», — констатировал Уран Ибраимов.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в Киргизии в настоящее время насчитывается свыше 1100 больных с хронической почечной недостаточностью, из которых менее половины получают гемодиализ бесплатно. Отметим, что стоимость операции по пересадке почки в республике составляет от $25 тыс. до $30 тыс. (от 1,66 млн до 2 млн рублей).