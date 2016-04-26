Москва, 26 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ошибается, рассматривая Североатлантический альянс, Европейский союз (ЕС) и трансатлантическое единство как «угрозу российской власти». Об этом заявил глава Белого дома Барак Обама в интервью телеканалу CBS.

kremlin.ru Барак Обама и Владимир Путин

Заместитель главного редактора по новостям из-за рубежа ИА REGNUM Игорь Павловский, напротив, убежден, что ошибается именно Барак Обама, а НАТО, в свою очередь, не будет вызывать ряд вопросов только у тех, кто сдает национальные интересы государства:

«НАТО представляет угрозу не российской власти, а национальным интересам России. Следовательно, эта угроза сохраняется независимо от того, кто президент: Путин или Антипутин. Если только это не предатель Российского государства. Тогда — да. Тогда НАТО для него не будет представлять угрозы».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

«Барак Обама ошибается, когда думает, что ошибается Путин, потому что — в отличие от Барака Обамы — Путин и все нормальные люди в России знают две фундаментальные вещи. Первая — если ты борешься против демократически избранной власти, которая пользуется поддержкой абсолютного большинства избирателей, — это значит, что ты борешься против страны. И второе — если ты нормальный человек, то ты читаешь официальные документы блока НАТО без словаря и адекватно воспринимаешь все угрозы, которые там перечислены.

Первой угрозой для НАТО неизменно называется Россия или восточное направление, где находится Россия. Наконец, если ты на самом деле президент США, то ты внимательно читаешь, как твое Министерство обороны называет Россию главной угрозой. Если ты на самом деле президент США, то ты обычно читаешь свои собственные заявления об угрозе со стороны России».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«В армии есть такой хороший принцип — кто высказывает ту или иную инициативу, тот ее и реализует. Поэтому если Барак Обама хочет, чтобы сильные США и Европа дружили с Россией, пусть и начинает с США и ЕС — сворачивает базы США в Европе, содействует реализации предложения президента России Владимира Путина еще от 2007 года о формировании новой концепции безопасности Европы от Атлантики до Тихого океана, отменяет переброску техники и солдат США и НАТО к границам России — список можно продолжать еще долго. Поэтому все вопросы президент США должен обращать, прежде всего, к себе.

Хотя, на самом деле, сказанное им к реальным процессам мировой политики имеет весьма ограниченное отношение. Это риторика уходящей фигуры, которая хочет напоследок привлечь к себе побольше медийного внимания».