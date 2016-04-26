Ярославль, 26 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие города Ярославля «Спецавтохозяйство по уборке города» получило убыток в 2015 году в 25,6 млн рублей. Об этом говорится в отчете об итогах деятельности предприятия, представленном депутатам муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего выручка предприятия в 2015 году составила 159,9 млн рублей, что на 43 млн ниже плана. Это связано, прежде всего, с расторжением контрактов со стороны Фрунзенского и Дзержинского управдомов на вывоз мусора силами предприятия.

Основной объем выручки «Спецавтохозяйства» связан с уборкой улиц Ярославля. МУП убирает два района города — Фрунзнеский и Красноперекопский, получая субподряды у генерального подрядчика. Участвовать в аукционах на уборку города МУП не может из-за долгов и невозможности предоставить банковскую гарантию.

В течение 2015 года генеральным подрядчиком выступали две компании — частная ООО «Трасса» и государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост». «Трасса» не раз подвергалась критике мэрии Ярославля, муниципалитета города и жителей за плохую работу.

Однако, как следует из отчета, сотрудничество с частной «Трассой» было выгоднее для муниципального «Спецавтохозяйства», чем с государственным областным «Ярдормостом». Если «Трасса» за услуги генподрядчика (то есть посредника между бюджетом Ярославля и муниципальным САХом) брала 3% (1,3 млн), то «Ярдормост» — 10% (3,7 млн). Кроме того, и «Трасса», и «Ярдормост» недоплатили САХу за выполненные работы. Если сумма контракта с «Трассой» составляла 55,6 млн, то принято к оплате было работ на 51,9 млн. С «Ярдормостом» договор был заключен уже на 48,1 млн, принято на 44,4 млн. Таким образом убыток от работ по содержанию улично-дорожной сети Ярославля составил в 2015 году 18,8 млн рублей.

Кроме того, на конец минувшего года кредиторская задолженность «Спецавтохозяйства» составила 150 млн рублей. Депутаты муниципалитета неоднократно просили мэрию представить стратегию развития предприятия, однако пока этого сделано не было. Одним из вариантов называлось присоединение МУП «САХ» к «Ярдормосту».