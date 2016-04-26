Саратов, 26 апреля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В конфликте замглавы администрации Волжского района Саратова Евгения Докучаева и главврача Красноармейской ЦРБ Алексея Сапрунова разбирается полиция, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Драма разыгралась в Саратове в квартире 40-летней женщины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». Реж. Стэнли Крамер. 1963. СШАр Пострадавшие

25 апреля около 22:00 в центре Саратова из квартиры дома на улице Радищева госпитализирован 41-летний мужчина, а также задержан 35-летний гражданин, которого затем доставили в больницу. По данным источника ИА «Взгляд-инфо» в правоохранительных органах, у замглавы администрации Докучаева врачи зафиксировали «проникающее ножевое ранение брюшной полости». «Он ничего не пояснил ни полицейским, ни врачам», — сообщил источник. Главный врач Сапрунов получил «закрытую травму черепа и сотрясение головного мозга».

26 апреля администрация Саратова и Минздрав региона прокомментировали конфликт между заместителем главы администрации Волжского района Евгением Докучаевым и главным врачом Красноармейской ЦРБ Алексеем Сапруновым. В мэрии утверждают, что «конфликт носил частно-бытовой характер». «Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Инцидент произошел в нерабочее время», — рассказали в пресс-службе администрации. В Минздраве отметили: «Если конфликт выходит из правового поля, заниматься этим должны правоохранительные органы».