Ереван, 26 апреля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении представил некоторые данные о произошедшем вечером 25 апреля взрыве автобуса в Ереване.

МЧС Армении

По сообщению ведомства, в момент взрыва в автобусе N 63 марки Bogdan с госномерами 4829Տ находилось 10 человек — водитель и 9 пассажиров. Из них двое скончались на месте, семеро были госпитализированы, один из пострадавших, Артур Маркарян 1994 г. р., получив медицинскую помощь, выписался.

Шесть человек находятся в медицинском центре «Армения»: Асмик Суреновна Мелконян (1963 г. р), Ануш Аршалуйсовна Егикян (1979 г. р), Арутюн Назарович Терзян (1971 г. р), Эдгар Араикович Гаспарян (2002 г. р), Анаит Саркисовна Маркарян (1994 г. р), Роланд Сурикович Ходжаян (2001 г. р).

Личность одного из погибших установлена, он гражданин Армении. Личность второго погибшего устанавливается.

Следствие по делу ведут следователи управления по особо важным делам. На месте продолжает работать следственная группа вместе с экспертами, проводится осмотр места события и другие неотложные следственные действия.

Проводится экспертиза для установления причин взрыва. Заключение экспертов о причинах взрыва будет обнародовано позднее.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 279 УК (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителей, что по неосторожности стало причиной гибели двоих и более человек). Дело находится в производстве управления по особо важным делам СК.

Отсутствие официальной информации о причинах произошедшего вызвало резкое недовольство армянских парламентариев.

С момента взрыва автобуса в Ереване прошло 12 часов, но правоохранительные органы так и не выступили с заявлением о причинах взрыва, не представив официальной версии причин произошедшего, заявил в парламенте заявил депутат от фракции Армянский национальный конгресс Никол Пашинян.

«Я хотел бы обратить внимание госструктур на проблему уровня достоверности официальной информации. Сегодня люди больше информации получают из социальных сетей, которые спустя 4 часа официально подтверждаются. Это также и касается военной ситуации. В этой связи я хотел бы выразить свою обеспокоенность», — заявил Пашинян.

В свою очередь, глава фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян указала на то, что первыми на ЧП откликнулась российская пресса, которая, ссылаясь на свои «достоверные источники» квалифицировала взрыв в автобусе как теракт. Между тем, от самих представителей силовых структур до сих пор нет никаких сведений, возмутилась депутат.

В ответ вице-спикер Эдуард Шармазанов, ссылаясь на состоявшийся телефонный разговор с главой Следственного комитета Армении Агваном Овсепяном, сообщил, что официальная версия будет распространена до конца первого заседания парламента (до 13.30 — ИА REGNUM ).