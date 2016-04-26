Сеул, 26 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила 26 апреля о том, что КНДР завершила приготовления к пятому испытанию ядерного оружия, сообщает France Press.

kremlin.ru Пак Кын Хе

«По нашим оценкам, они завершили подготовку к пятому испытанию ядерного оружия и могут провести его, когда угодно», — отметила Пак на встречи с южнокорейскими СМИ.

Если Пхеньян решится провести эти испытания, такой шаг будет означать акт неподчинения санкциям ООН, введенным после четвертого испытания ядерного оружия, проведенного в январе 2016 года.